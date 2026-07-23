В Красноармейском округе нашли тело утонувшего 25-летнего мужчины

Молодой человек утонул в искусственном водоеме, его тело нашли спустя сутки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели МЧС России обнаружили тело 25-летнего мужчины, утонувшего в искусственном водоеме в районе села Незаметное в Красноармейском округе. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Информация о происшествии поступила в центр управления в кризисных ситуациях днем 22 июля. По предварительным данным, молодой человек утонул во время купания. Спасатели сразу начали поиски, но в день пропажи молодого человека они не дали результатов – тело нашли только сегодня.

Сотрудники МЧС извлекли погибшего из воды и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Специалисты выясняют, почему мужчина оказался в водоеме и были ли рядом другие люди.

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