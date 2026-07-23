В Приморье открылся первый геологический музей под открытым небом

Экспозиция «Кравцовские водопады – творение воды и огня» объединяет десятки образцов горных пород, окаменелостей и останков древней фауны. Фото: пресс-служба объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» на популярной экотропе «Кравцовские водопады» открылся уникальный геологический музей под открытым небом – первый и единственный в Приморском крае. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда».

Среди экспонатов – пятитонный монолит вулканического стекла, окаменевшие деревья и отпечатки древних растений возрастом миллионы лет. Проект реализован дирекцией заповедников и уже включен в стоимость билета на экотропу, так что посещение музея бесплатно.

Экспозиция «Кравцовские водопады – творение воды и огня» объединяет десятки образцов горных пород, окаменелостей и останков древней фауны. Каждый экспонат снабжен информацией о возрасте и происхождении. Посетители смогут узнать о вулканической истории региона, формировании Борисовского плато и даже о легендах коренных народов. Отдельный раздел посвящен истории открытия водопадов в 1970-х годах владивостокскими школьниками.

Создание музея – новый этап развития экотропы, где уже оборудованы настилы, мосты и места отдыха. В подготовке коллекции также участвовали специалисты Дальневосточного геологического института и Приморского океанариума.

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