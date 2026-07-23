В ЗАТО Фокино решают проблему с вывозом мусора

Для решения ситуации правительство региона провело выездное совещание под руководством заместителя председателя Владимира Малюшицкого. Фото: Игорь Новиков, правительство Приморского края

В городе Фокино Приморского края вновь возникли проблемы с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Для решения ситуации правительство региона провело выездное совещание под руководством заместителя председателя Владимира Малюшицкого. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Основные сложности связаны с критической нехваткой водителей и специалистов по вывозу мусора, что привело к сбоям в графике. В муниципалитете уже создано пять новых контейнерных площадок, передано 20 контейнеров и приобретено четыре мусоровоза, но кадровый дефицит остается острой проблемой.

На совещании принято решение направить в Фокино дополнительные мусоровозы от ПЭО для оперативного устранения перенакопления отходов. Муниципальной службе рекомендовано до 31 июля решить вопрос с подбором водителей. Власти рассчитывают, что усиление техникой и укомплектование штата позволят стабилизировать ситуацию и обеспечить регулярный вывоз мусора.

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