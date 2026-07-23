С начала лета на водоемах Приморья погибли шестеро детей

Сотрудники СК проводят с подростками профилактические беседы о безопасности на водоемах в летний период. Фото: пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю

В Приморском крае сотрудники Следственного комитета совместно с полицией и МЧС проводят профилактические рейды на водоемах. Причина – участившиеся случаи гибели детей: с начала лета на воде утонули 6 несовершеннолетних. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.

По каждому факту в СК были возбуждены уголовные дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Последняя трагедия произошла 21 июля в Уссурийске: 10-летний мальчик утонул в старом русле реки Раздольная, куда дети ушли без разрешения родителей.

Рейды охватили популярные пляжи Владивостока, Находки, Большого Камня, Уссурийска, а также водоемы Хорольского и Ханкайского районов. С отдыхающими проводят беседы и раздают памятки с правилами безопасного поведения. Особое внимание уделяют местам, где дети часто остаются без присмотра. Родителям напоминают, что купаться можно только в оборудованных зонах, нельзя оставлять детей без контроля, запрещено заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах.

В СКР подчеркнули, что основной причиной гибели детей является беспечность взрослых.

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