В Анадыре из-за порыва водопровода 24 июля отключили холодную и горячую воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре утром 24 июля произошел порыв водопровода – из-за аварии под отключение попали десятки многоквартирных домов, социальные объекты и административные здания. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Холодную воду отключили на улицах Тевлянто, Чукотской, Отке, Беринга, Ленина, Энергетиков, Строителей, Берзиня и Полярной. Горячего водоснабжения временно лишились жители домов на Отке, Беринга, Ленина и Рультытегина, а также несколько детских садов, лицей и школа.

Холодной воды нет по следующим адресам:

- Станция 3-го подъема, ЦТП № 1,5,7,10;

- ул. Полярная, 18, 20, 22;

- ул. Чукотская, 6 (ледовый дворец);

- ул. Отке, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, ППЧ – 5, 33, 33а, 33б, 29, Дума, ФСБ, 31, 35, 37, 39, 41, 43;

- ул. Беринга, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 (администрация округа), Морпорт, 9, 11;

- детский сад «Сказка»;

- ул. Ленина, 49 (д/с «Парус»), 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 46, 48, 50;

- ул. Энергетиков, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, маг. «Полярный»;

- ул. Строителей, д/с «Сказка», 3, 5, 4, 6, 8, 10, 9, 11, 13, 15, 12, 14, 16, Детский дом, ЦТП-10;

- База Макатровой, База Плаза, гаражи Колледжа, гаражи по ул. Отке 63, 61, старое АТП;

- индивидуальные жилые дома.

Горячую воду отключили по адресам:

- ул. Отке, 29, 31, 33, 33а, 33б, 35, 37, 39, 41, 43, 19 (ТЦ «Новомариинский»), 19а, 19б, 25, 27 (МОУ «Школа №1»);

- ул. Беринга, 1 (Лицей), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а (д/с «Сказка»), 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20;

- ул. Ленина, 46, 46а, 46б, 48, 49 (д/с «Парус»), 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 24 (ПНД «Солнышко»), 26, 28, 30, 32, 36, 36а, 36б, 38, 40а, 40б, 42, 44а, 44б;

- ул. Рультытегина, 1 (Администрация ГО Анадырь).

По данным городской администрации, место повреждения обнаружили быстро, бригада сразу приступила к работе. Течь локализовали, сейчас идет слив воды для проведения сварочных работ. Завершить ремонт водопровода планируется к 13:00. Работы ведутся в усиленном режиме, о возобновлении подачи воды сообщат дополнительно.

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