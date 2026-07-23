На Камчатке вулкан Шивелуч 24 июля выбросил пепел на высоту 9 километров Фото: камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке вулкан Шивелуч снова напомнил о своей активности – утром 24 июля спутники и камеры зафиксировали мощный пепловый выброс. По видеоданным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, высота столба пепла достигла примерно 9000 метров над уровнем моря. Извержение началось в 05:45 по местному времени и продолжалось до 06:03. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пепловое облако теперь перемещается по направлению ветра – специалисты отслеживают его траекторию. Пока угрозы для населенных пунктов не зафиксировано.

Шивелуч – один из самых активных вулканов Камчатки, его извержения случаются регулярно. Жителям и туристам советуют не приближаться к склонам и следить за официальными сообщениями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.