В Петропавловске-Камчатском пьяный водитель сбил пешехода и скрылся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском вечером 22 июля произошло ДТП – водитель на «Митсубиси Диамант» сбил 20-летнего пешехода в районе улицы Чубарова. Молодой человек находился в зоне погрузочно-разгрузочных работ, рядом с грузовым автомобилем. После наезда водитель не остановился и скрылся с места происшествия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Благодаря оперативной работе нарядов ДПС машину быстро задержали. За рулем оказался 40-летний мужчина с явными признаками опьянения, который отказался проходить медицинское освидетельствование.

В отношении нарушителя составлены дела по нескольким статьям КоАП РФ. Ему вменяют оставление места ДТП, отказ от освидетельствования, отсутствие ОСАГО и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью. Автомобиль помещен на спецстоянку, водитель задержан административно. Проводится проверка, по итогам которой может быть заведено уголовное дело.

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