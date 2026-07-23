В поселке Ключи на Камчатке выпал пепел после извержения Шивелуча Фото: камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН

В поселке Ключи Усть-Камчатского округа утром 24 июля зафиксировано незначительное выпадение вулканического пепла. Причиной стал пепловый выброс на вулкане Шивелуч – по данным KVERT, столб поднялся на высоту до 7000 метров над уровнем моря при высоте самого вулкана 3283 метра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пеплопад был слабым, и жизнедеятельность людей не нарушена – звонков в ЕДДС от граждан не поступало.

Несмотря на это, специалисты напоминают о мерах предосторожности. При возможном пеплопаде нужно закрыть двери и окна, без необходимости не выходить на улицу, а при проникновении пепла в дом – использовать респираторы или влажные повязки с содовым раствором. Также стоит укрыть технику пленкой и не пользоваться ей во время пеплопада.

Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

После завершения пеплопада рекомендуется очистить крыши, желоба и двор от пепла в респираторе и очках. Жителям советуют обновить запас необходимых средств на случай повторных выбросов.

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