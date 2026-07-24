В Находке ребенок попал в реанимацию после наезда квадроцикла на пляже Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Находке врачи городской больницы борются за жизнь семилетней девочки, которую накануне вечером сбил квадроцикл прямо на пляже. Ребенок отдыхал с родителями в одном из туристических комплексов под Находкой – семья приехала на море из Хабаровского края. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

После наезда девочка получила множественные тяжелые травмы: открытый перелом черепа с ушибом мозга, ушиб обоих легких и перелом ребра.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики делают все возможное, чтобы спасти ребенка.

Специалисты призывают всех участников движения – и водителей, и отдыхающих – быть предельно осторожными на пляжах и в зонах отдыха, где могут находиться дети. Обстоятельства ДТП выясняются.

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