На Камчатке скончался известный тренер Александр Каталагин Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Евгеньевич Каталагин – легенда горнолыжного спорта, заслуженный тренер и Почетный житель края. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Своему призванию он отдал более полувека: за 50 лет тренерской работы Александр Евгеньевич воспитал 2500 спортсменов, среди которых 20 мастеров спорта, 40 кандидатов в мастера, чемпионы СССР и России, победители международных соревнований и участники Олимпийских игр.

Его воспитанники прославляли Камчатку на мировых аренах и оставались достойными гражданами – среди них есть участники специальной военной операции. Александр Каталагин дал путевку в жизнь многим поколениям и для каждого был мудрым наставником.

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