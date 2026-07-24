Пеплопад от Шивелуча добрался до Мильковского округа на Камчатке Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

После пеплового выброса вулкана Шивелуч небольшие частицы пепла обнаружили не только в поселке Ключи, но и в Мильковском муниципальном округе. По данным местных властей, пеплопад зафиксирован в селах Мильково и Долиновка, а также в поселках Таежный и Лазо. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Количество выпавшего материала минимально – жизнедеятельность населения не нарушена, звонков в ЕДДС от граждан не поступало.

Ранее сообщалось о выпадении пепла толщиной до одного миллиметра в поселке Ключи Усть-Камчатского округа. Шивелуч остается под пристальным вниманием вулканологов – ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Специалисты продолжают мониторить ситуацию и напоминают жителям о мерах предосторожности: при возможном пеплопаде закрывать окна, не выходить на улицу без необходимости, использовать респираторы и защищать технику. Пока угрозы для здоровья и повседневной жизни людей нет.

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