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НовостиПроисшествия24 июля 2026 1:39

Пеплопад от Шивелуча добрался до Мильковского округа на Камчатке

Небольшое количество пепла зафиксировали четырех населенных пунктах
Алина БОНДАРЕНКО
Пеплопад от Шивелуча добрался до Мильковского округа на Камчатке

Пеплопад от Шивелуча добрался до Мильковского округа на Камчатке

Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

После пеплового выброса вулкана Шивелуч небольшие частицы пепла обнаружили не только в поселке Ключи, но и в Мильковском муниципальном округе. По данным местных властей, пеплопад зафиксирован в селах Мильково и Долиновка, а также в поселках Таежный и Лазо. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Количество выпавшего материала минимально – жизнедеятельность населения не нарушена, звонков в ЕДДС от граждан не поступало.

Ранее сообщалось о выпадении пепла толщиной до одного миллиметра в поселке Ключи Усть-Камчатского округа. Шивелуч остается под пристальным вниманием вулканологов – ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Специалисты продолжают мониторить ситуацию и напоминают жителям о мерах предосторожности: при возможном пеплопаде закрывать окна, не выходить на улицу без необходимости, использовать респираторы и защищать технику. Пока угрозы для здоровья и повседневной жизни людей нет.

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