На Камчатке из-за отвлекшегося на телефон водителя в ДТП пострадали 8 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке утром 24 июля произошло серьезное ДТП – восемь человек пострадали в результате опрокидывания автомобиля. Авария случилась в 07:50 на 15-м километре автодороги «Вилюй» в районе дорожного участка №2. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, водитель «Ниссан Элгранд» отвлекся на сотовый телефон, не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения – характер травм уточняется. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция напоминает: отвлечение на гаджеты за рулем недопустимо.

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