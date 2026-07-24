В Спасске-Дальнем в ДТП пострадала 10-летняя девочка Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Спасске-Дальнем на 540-м километре трассы А-370 «Уссури» столкнулись два автомобиля – Toyota Corona и Toyota Caldina. По предварительным данным, 62-летний водитель первой машины при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному авто. В результате удара пострадала 10-летняя пассажирка Toyota Caldina. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Девочке оперативно оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение – серьезных травм удалось избежать. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, которое правильно зафиксировало его тело при столкновении.

По факту ДТП составлен ряд административных материалов, назначена проверка, по результатам которой будет принято решение.

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