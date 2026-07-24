В минздраве Камчатки рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В районе Вилючинска на Камчатке произошло ДТП с участием микроавтобуса «Ниссан Элгранд». По предварительным данным, водитель отвлекся на сотовый телефон, потерял управление, и машина опрокинулась. В результате аварии пострадали восемь человек. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По данным министерства здравоохранения региона, четверым пассажирам оказали амбулаторную помощь на месте. Один человек госпитализирован в краевую больницу в состоянии средней тяжести, остальные трое от медицинской помощи отказались.

В Госавтоинспекции напоминают: использование телефона за рулем – одна из главных причин аварий. Даже мгновенное отвлечение может стоить здоровья и жизни. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

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