На Камчатке водитель съехал в кювет и насмерть сбил дорожного рабочего Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Камчатке утром 24 июля произошла трагедия – на 100-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково водитель «Исузу Гигамакси» не справился с управлением на мосту через ручей Китаженец, где велись ремонтные работы. Машина съехала в кювет и наехала на 49-летнего дорожного рабочего. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда скорой. 47-летний водитель не пострадал, но ему предстоит объяснить обстоятельства случившегося.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.. На месте работают следователи и эксперты – им предстоит дать правовую оценку действиям всех участников происшествия.

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