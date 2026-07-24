В Приморье два бесхозяйных авто передадут для нужд СВО Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Приморская транспортная прокуратура в ходе проверки таможенных складов обнаружила два автомобиля, которые годами хранились без владельцев. Собственников так и не нашли, и транспортная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании машин бесхозяйными. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд встал на сторону надзорного ведомства и постановил обратить имущество в государственную собственность.

После того как решения вступили в силу, прокуратура вместе с таможенниками организовала передачу автомобилей для отправки в зону проведения специальной военной операции.

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