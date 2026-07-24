Сформировавшийся в Филиппинском море тайфун NOUL не грозит Приморью Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце ночи 24 июля тропическая депрессия в Филиппинском море переросла в тропический шторм, которому присвоили имя NOUL и порядковый номер 12. Утром 24 июля его центр находился на 18° северной широты и 123,3° восточной долготы – давление 996 гПа, скорость ветра до 20 метров в секунду. Шторм двигался на северо-запад со скоростью около 30 километров в час. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По прогнозам, в субботу, 25 июля, NOUL продолжит движение в том же направлении и начнет усиливаться до сильного тропического шторма – давление упадет до 985 гПа, ветер разгонится до 25-30 метров в секунду. Траектория пройдет вблизи филиппинского острова Лусон.

В воскресенье утром, 26 июля, стихия обрушится на юго-восточное побережье Китая в провинции Гуандун с тропическими ливнями и штормовым ветром. После выхода на сушу вихрь начнет ослабевать, но сильные дожди сохранятся.

Выхода тайфуна NOUL на территорию Приморского края не ожидается, отметили синоптики.

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