Жительница Кузбасса 20 лет прожила с опухолью размером с теннисный мяч Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке нейрохирурги городской больницы №1 имени Курбатова провели сложнейшую операцию – удалили 71-летней пациентке опухоль головного мозга размером с теннисный мяч. Как рассказал глава минздрава Кузбасса Андрей Атарсов, новообразование росло внутри женщины около 15-20 лет. Все это время пенсионерка чувствовала недомогание, но списывала плохое самочувствие на возраст. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Все изменилось, когда у женщины внезапно отнялись конечности и пропала речь – родные вызвали скорую. Сначала врачи заподозрили инсульт, но МРТ показало: в центре мозга находится гигантская опухоль, заполнившая внутренние отделы. Пять часов хирурги ювелирно извлекали ее, стараясь не задеть жизненно важные зоны. И им это удалось.

Операция прошла успешно. Пациентка сейчас восстанавливается под наблюдением врачей.

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