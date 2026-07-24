Мэрия заплатит за поврежденный собаками автомобиль на Камчатке Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском женщина через суд добилась компенсации за автомобиль, который ночью повредили безнадзорные собаки. Инцидент произошел в конце сентября прошлого года в микрорайоне Дачная – камеры видеонаблюдения зафиксировали, как стая животных напала на припаркованный Lexus. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В результате кроссовер пострадал: повреждены крыло, передний бампер, дверь и другие детали. Стоимость восстановительного ремонта, по оценке экспертов, превысила 150 тысяч рублей.

Владелица обратилась в муниципальное учреждение «с требованием возместить ущерб, но в досудебном порядке договориться не вышло. Тогда она подала в суд – и Петропавловск-Камчатский городской суд полностью удовлетворил ее иск. Ответчик подал апелляцию, утверждая, что собаки могли быть уже домашними и что не все повреждения нанесены именно животными. Однако Камчатский краевой суд не нашел этим доводам подтверждений.

Доказательств, что ответчиком было принято достаточно мер для предотвращения вреда от безнадзорных животных, не было представлено. Апелляцию отклонили, и управление благоустройства обязали выплатить 152 тысячи рублей.

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