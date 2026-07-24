Во Владивостоке более 70 тысяч жителей остались без воды из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке днем 24 июля без холодной воды остались более 70 тысяч жителей Первомайского района. Причина – остановка водопроводной насосной станции. Авария произошла в разгар рабочего дня, и люди остались без ресурса на неопределенное время. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокуратура Первомайского района уже взяла ситуацию под контроль. Надзорное ведомство оценит, как содержатся и обслуживаются сети водоснабжения. Восстановительные работы ведутся, но пока точное время возобновления подачи воды не называется.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании сетей, фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль.

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