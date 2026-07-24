В Приморье продолжаются поиски пропавшего вертолета Robinson R-44

В спасательной операции задействованы пять специалистов Приморской краевой поисково-спасательной службы и четыре оператора добровольческого отряда «ЛизаАлерт»

В Приморском крае уже больше месяца продолжаются поиски вертолета Robinson R 44, который исчез 21 июня. На сегодняшний день в спасательной операции задействованы пять специалистов Приморской краевой поисково-спасательной службы и четыре оператора добровольческого отряда «ЛизаАлерт». Пешие группы обследовали уже более девяти тысяч гектаров труднодоступной таежной местности. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МинГОЧС Приморского края.

Поиски ведутся в сложных условиях – лесистая местность и отсутствие точных координатов значительно затрудняют работу. Спасатели продолжают прочесывать территорию, не снижая темпов. В операции используются как наземные, так и воздушные методы обследования. При этом каждый день приносит новые вызовы, но работы не прекращаются.

Спасатели делают все возможное, чтобы найти пропавший борт. В МЧС подчеркивают, что поиски продолжаются, а их участники работают на пределе сил. В случае появления любой новой информации о местонахождении вертолета, она будет немедленно передана в оперативный штаб. Пока остается только надеяться на лучшее и продолжать поиски.

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