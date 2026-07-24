Прокуратура начала проверку после отключения холодной воды во Владивостоке

Отключение холодной воды произошло днем 24 июля из-за остановки водопроводной насосной станции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку по факту массового отключения холодного водоснабжения, которое затронуло более 70 тысяч жителей района. Отключение воды произошло днем 24 июля из-за остановки водопроводной насосной станции. В надзорном ведомстве заявили, что дадут оценку действиям коммунальных служб и проверят соблюдение нормативных сроков устранения аварии. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В ходе проверки прокуратура изучит, как содержались и обслуживались сети водоснабжения, а также оценит своевременность реагирования ответственных организаций. Особое внимание будет уделено тому, были ли приняты необходимые меры для предотвращения аварии и оперативного восстановления подачи воды. Ведомство также проверит, не нарушены ли права жителей на получение качественных коммунальных услуг.

Восстановительные работы уже начаты, их ход находится на постоянном контроле прокуратуры.

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