Выпускники Приморья улучшили результаты ЕГЭ в дополнительные дни

Самыми популярными предметами для пересдачи стали обществознание, профильная математика, информатика, русский язык и химия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дополнительными днями пересдачи ЕГЭ в Приморском крае воспользовались 1 596 выпускников – это 19,1% от общего числа участников экзаменов. По всей стране «президентские дни» помогли улучшить результаты около 138 тысячам школьников. В Приморье успешно пересдали экзамен 70,9% выпускников текущего года. При этом 51,5% ребят, не преодолевших минимальный порог в основные дни, все же справились с заданиями в дополнительный период. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на министерство образования Приморского края.

Самыми популярными предметами для пересдачи стали обществознание, профильная математика, информатика, русский язык и химия. Министр образования Приморского края Эльвира Шамонова отметила, что пересдача доступна только выпускникам текущего года – можно было выбрать один экзамен, а его предыдущий результат аннулировался. Это позволило многим школьникам улучшить свои баллы и повысить шансы на поступление.

Для тех, кто не смог сдать обязательные экзамены по русскому или базовой математике либо пропустил их по уважительной причине, предусмотрен дополнительный период с 4 по 25 сентября. Воспользоваться этим шансом смогут выпускники, которые по объективным причинам не завершили аттестацию в основные сроки. Власти призывают внимательно следить за графиком и не упускать возможность исправить ситуацию.

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