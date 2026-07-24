Студенты Приморья помогают аграриям в уборке зерновых

В Приморском крае стартовала уборочная кампания ранних зерновых культур. Аграрии вышли в поля раньше обычного срока и уже убрали почти тысячу гектаров. На помощь сельхозпроизводителям пришли выпускники колледжей и студенты-практиканты. Одна из самых высоких урожайностей зафиксирована в Уссурийске – 28 центнеров с гектара. Там механизаторы Уссурийского агропромышленного колледжа завершают уборку ячменя на площади 100 гектаров. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Обучение востребованным профессиям в регионе доступно бесплатно. Уссурийский агропромышленный колледж ведет набор на бюджетные места по специальностям: агрономия, зоотехния, ветеринария, технология продуктов питания, эксплуатация сельхозтехники, фермерское дело, поварское и кондитерское искусство. Занятия проходят не только в Уссурийске, но и в филиалах в Покровке и Камне-Рыболове.

В министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что среднее профессиональное образование открывает путь к интересной и стабильной работе в современных компаниях.

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