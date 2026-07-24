Владивосток и Шуанъяшань обсудили сотрудничество в культуре и спорте

Встреча прошла в дружелюбной обстановке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке прошла встреча с делегацией городского округа Шуанъяшань. Заместитель главы администрации Дарья Стегний обсудила с представителями китайской стороны перспективы партнерства в туризме, образовании, культуре и спорте. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Секретарь городского комитета КПК господин Цзян Хэцин отметил, что Владивосток встретил делегацию дружелюбно, и предложил рассмотреть эти сферы как основные для сотрудничества.

«Я впервые во Владивостоке, и город очень дружелюбно нас встретил. Предлагаю рассмотреть такие сферы партнерства, как туризм, образование, культура и спорт», — поприветствовал участников господин Цзян Хэцин.

Дарья Стегний подтвердила заинтересованность в гуманитарных проектах, включая молодежные обмены и художественные выставки. Особое внимание уделили совместным концертам, мастер-классам и развитию деловых связей. Она также подчеркнула важность Перекрестных годов образования в России и Китае в 2026-2027 годах, которые открывают новые возможности для взаимодействия между учебными заведениями и научными сообществами.

Обе стороны отметили успешный опыт совместных проектов, например, онлайн-турниров по шахматам и программ изучения китайского языка. Развитию контактов способствует и растущий турпоток – за первое полугодие Владивосток посетили 1,8 миллиона туристов из Китая.

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