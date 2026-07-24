Жители Приморья лишились более одного миллиарда рублей в 2026 году

Чаще всего жертвами преступлений становятся граждане в возрасте от 30 до 49 лет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае за первое полугодие 2026 года от действий дистанционных мошенников пострадали 2026 жителей, а общий ущерб превысил 1 миллиард 42 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Несмотря на снижение общего числа IT-преступлений – с 4285 до 2668 – схемы социальной инженерии остаются широко распространенными. Чаще всего жертвами становятся граждане в возрасте от 30 до 49 лет.

Наиболее популярная схема – звонки с требованием перевести деньги на «безопасный счет» – составляет 20,9% всех случаев. Почти столько же приходится на мошенничества при онлайн-купле-продаже товаров и услуг. Также злоумышленники используют сценарии «родственник попал в беду» (13,1%), незаконное использование банковских карт (11%) и обещания легкого заработка или инвестиций (9,3%). Возмещенный потерпевшим ущерб пока составляет лишь 5,3 миллиона рублей.

Полиция Приморья призывает граждан быть бдительными: не переводить деньги по требованию неизвестных, не сообщать коды из SMS и данные карт. Все финансовые операции следует проверять, а при малейших сомнениях – прерывать разговор.

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