Молодые специалисты Приморья могут получить доплату до 22 тысяч рублей

В Приморском крае до 31 июля продолжается прием заявок на конкурс для молодых специалистов. Выпускники колледжей и вузов, трудоустраивающиеся по специальности, могут получать ежемесячную доплату от 12 до 22 тысяч рублей в течение года. Всего предусмотрено 500 мест, из которых пока занято 331, так что у соискателей еще есть шанс попасть в число победителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Участвовать могут молодые люди до 35 лет, окончившие учебное заведение с 2023 по 2026 год и работающие или планирующие работать в Приморье по профилю. В этом году в перечень приоритетных отраслей вошли здравоохранение, социальные услуги, образование и туризм. Размер выплаты зависит от места работы: 12 тысяч рублей – по месту жительства, 22 тысячи – при переезде в другой населенный пункт края.

Министр профобразования Сергей Дубовицкий отметил, что программа помогает выпускникам преодолеть финансовый барьер на старте карьеры и остаться в профессии. Доплаты будут перечисляться ежемесячно в течение года с даты трудоустройства. Заявки принимаются в кадровом центре «Работа России». Специалисты призывают не откладывать подачу документов, чтобы успеть воспользоваться этой поддержкой.

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