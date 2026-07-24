Детский писатель Сергей Прохоров из Приморья отметил 75-летний юбилей

Поздравить юбиляра в Большой Камень приехал депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Акимов. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Приморского края

Известный приморский детский писатель Сергей Прохоров отмечает 75-летний юбилей. Поздравить юбиляра в Большой Камень приехал депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Акимов, который вручил Благодарственное письмо от депутата Госдумы Алексея Корниенко. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

Творчество Сергея Прохорова давно стало неотъемлемой частью культурной жизни города и района – его стихи звучат на всех значимых событиях, а произведения вдохновляют на создание песен и спектаклей.

При поддержке Андрея Акимова были изданы книги сказок Сергея Прохорова «Колобок» и «Курочка Ряба» в авторской обработке, а также плакаты-книги «Веселый зоопарк», которые распространили по детским садам, школам и поликлиникам. Сергей Прохоров пишет стихи на большинство городских мероприятий, сохраняя в памяти людей важные события. Его творчество помогает детям и взрослым окунуться в мир добра и волшебства.

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