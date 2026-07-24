Фото: Пресс-служба ВТБ

ВТБ в рамках программы «Мир без слез» передал детской поликлинике МСЧ № 98 в Большом Камне современное диагностическое оборудование. Также банк организовал для детей благотворительный праздник: вместе с актерами, амбассадором ВТБ Айтишей и героями «Спокойной ночи, малыши!» провел игровой спектакль на тему финансовой грамотности.

«Большой Камень как ключевой центр судостроения, высокотехнологичного промышленного производства в регионе стал одной из точек притяжения молодых специалистов. Важная задача – создать семьям комфортные условия для жизни, включая возможность получить здесь качественную медицинскую помощь. Высокотехнологичное оборудование, закупленное при поддержке ВТБ, поможет ускорить диагностику и лечение детей в новой детской поликлинике Большого Камня», – отметил вице-президент, управляющий ВТБ в Приморском крае Игорь Кувыкин.

Фото: Пресс-служба ВТБ

Банк закупил для медучреждения два биохимических анализатора для считывания и обработки количественных и качественных показателей концентрации веществ в биологических жидкостях, комплексы для многосуточного мониторирования ЭКГ и показаний артериального давления, электрокардиографы и спирометр для оценки функционального состояния лёгких и дыхательных путей.

«Сегодня мы получили очень важное для нас оборудование, это поможет как в постановке диагноза, так и в лечении наших маленьких пациентов. От имени большекаменцев позвольте выразить огромную благодарность нашим уважаемым благотворителям. Такие добрые поступки являются живым примером милосердия, бизнес-ответственности и жестом доброй воли», – прокомментировала врио начальника ФГБУЗ МСЧ № 98 ФМБА России Елена Зарубина.

«Это очень важное и доброе дело. Передовые технологии позволят нашим деткам оказывать более качественную помощь и быстрее выздоравливать. Это самый важный результат!» – сказал заместитель главы администрации Сергей Кукличев.

Фото: Пресс-служба ВТБ

Мероприятие во Большом Камне – часть медицинской благотворительной программы «Мир без слез», в рамках которой ВТБ закупает необходимое оборудование для детских больниц и отделений, организует в клиниках интерактивные постановки на тему финансовой грамотности.

За время работы программы в Приморском крае ВТБ провел 8 подобных мероприятий, помощь получили 6 клиник региона.