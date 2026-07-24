В Приморье в огурцах нашли превышение нитратов в четырех пробах

Огурцы склонны накапливать нитраты чаще всего из-за избытка азотных удобрений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» выявил превышение содержания нитратов в огурцах местных производителей. Лабораторные исследования, проведенные 20 июля, показали, что в образцах из Уссурийского городского округа уровень нитратов достиг 262 мг/кг при норме 150 мг/кг. В Октябрьском муниципальном округе в трех пробах огурцов было зафиксировано превышение от 245 до 410 мг/кг. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ЦОК АПК.

По словам заместителя директора филиала Анастасии Буториной, корнеплоды, капуста и огурцы склонны накапливать нитраты, чаще всего из-за избытка азотных удобрений. Аграриям важно строго соблюдать дозировки и сроки их внесения. Ранее, 17 июня, аналогичное превышение почти в два раза уже фиксировалось у другого местного производителя.

Результаты исследований направлены в Россельхознадзор для принятия мер. Покупателям рекомендуется обращать внимание на происхождение овощей и при возможности проверять продукцию в лабораториях.

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