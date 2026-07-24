Житель Артема напал на соседа с оружием и выбросил с балкона чужой велосипед

Уголовное дело в отношении хулигана направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме перед судом предстанет 28-летний местный житель, обвиняемый в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Как установило следствие, в апреле 2026 года мужчина в подъезде многоквартирного дома на улице Берзарина нарушал общественный порядок, а затем напал на соседа, угрожая предметом, похожим на нож. После этого он выбросил с балкона 11-го этажа велосипед, принадлежащий другому жильцу.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по двум статьям Уголовного кодекса: хулиганство с угрозой применения насилия и повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений. Как сообщили в ведомстве, конфликт возник по малозначительному поводу, однако обвиняемый проявил агрессию и нанес материальный ущерб соседу.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы.

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