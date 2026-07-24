На Камчатке задержали подозреваемых в подкупе на два миллиона рублей

Подозреваемых задержали с помощью сотрудников Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке выявили факт коммерческого подкупа в крупном размере. Двое жителей Петропавловска-Камчатского, 41 и 31 года, подозреваются в получении денег за содействие предпринимателям при поставках товаров и услуг. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Камчатскому краю.

В период с 2020 по 2026 год, занимая должность заведующего хозяйством в коммерческой организации, они получили около двух миллионов рублей.

Подозреваемых задержали с помощью сотрудников Росгвардии. По местам их жительства и работы проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В УМВД напомнили, что коммерческий подкуп – это незаконная передача денег или имущества за действия в интересах дающего.

За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность вплоть до длительного срока лишения свободы. Материалы переданы в следственные органы.

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