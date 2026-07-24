В Анадыре невестка украла золото у свекрови и попалась при сбыте

За кражу ювелирных изделий подозреваемой грозит уголовная ответственность Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре полиция раскрыла кражу золотых украшений у 59-летней местной жительницы. Женщина заявила, что пропажу драгоценностей она обнаружила после визита своей 38-летней невестки. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Потерпевшая в полиции рассказала, что гостья попросилась переночевать, а утром, пока хозяйка была на работе, незаметно забрала украшения. Вернувшись вечером, потерпевшая не досчиталась золота и сразу обратилась в полицию.

Сотрудники МОМВД «Анадырский» задержали подозреваемую, когда она пыталась сбыть похищенные изделия. При допросе женщина полностью призналась в содеянном. Украшения изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Благодаря оперативным действиям полицейских злоумышленница не успела реализовать краденое. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

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