На побережье 25 июля ожидается сильный ветер Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

25 июля погоду в Приморском крае будут определять атмосферные фронты. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный, умеренный, на побережье – до сильного. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температура воздуха ночью составит +15…+20°C, днем прогреется до +20…+27°C. Во Владивостоке будет облачно, морось днем перейдет в дождь. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного, временами порывистый. Температура ночью +17…+19°C, днем +20…+22°C.

В Уссурийске облачно, ожидается небольшой дождь, ветер южный умеренный, температура ночью +18…+20 °C, днем +22…+24 °C.

В Находке облачно, ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь, ветер восточный и юго-восточный, умеренный до сильного, температура +18…+20 °C ночью и +22…+24 °C днем.

Температура воды в Амурском заливе +24 °C, в заливе Находка +20 °C, в заливе Посьета +25 °C. На побережье возможны сильные порывы ветра, поэтому стоит быть осторожными на открытых участках и у воды.

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