Тропический шторм NOUL не представляет опасности для жителей Приморья Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 24 июля над Филиппинским морем зародился новый шторм, который получил имя NOUL. Он стремительно набирает силу и двигается на северо-запад со скоростью около 30 километров в час. До Приморья непогода не доберется. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу, 25 июля, тайфун пройдет мимо острова Лусон и станет еще сильнее. Порывы ветра возрастут до 30 метров в секунду, а давление упадет до 985 гектопаскалей. Уже в воскресенье утром вихрь ударит по юго-востоку Китая: сильные ливни обрушатся на провинцию Гуандун, после чего циклон постепенно пойдет на спад.

«Выхода тайфуна NOUL на территорию Приморского края не ожидается», – рассказали синоптики.

В настоящее время тайфун продолжает свой путь в сторону соседней страны. Погода за окном остается спокойной.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.