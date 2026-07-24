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НовостиОбщество24 июля 2026 23:11

Тропический шторм NOUL не представляет опасности для жителей Приморья

Синоптики отследили точную траекторию мощного вихря
Алина ВЕСНИНА
Тропический шторм NOUL не представляет опасности для жителей Приморья

Тропический шторм NOUL не представляет опасности для жителей Приморья

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 24 июля над Филиппинским морем зародился новый шторм, который получил имя NOUL. Он стремительно набирает силу и двигается на северо-запад со скоростью около 30 километров в час. До Приморья непогода не доберется. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу, 25 июля, тайфун пройдет мимо острова Лусон и станет еще сильнее. Порывы ветра возрастут до 30 метров в секунду, а давление упадет до 985 гектопаскалей. Уже в воскресенье утром вихрь ударит по юго-востоку Китая: сильные ливни обрушатся на провинцию Гуандун, после чего циклон постепенно пойдет на спад.

«Выхода тайфуна NOUL на территорию Приморского края не ожидается», – рассказали синоптики.

В настоящее время тайфун продолжает свой путь в сторону соседней страны. Погода за окном остается спокойной.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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