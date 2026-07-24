На Чукотке вынесли приговор мужчине, скрывавшему вид на жительство в США Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке 63-летний мужчина получил наказание за сокрытие вида на жительство в США. Уроженец Иркутской области несколько лет утаивал от миграционных органов свой заграничный статус. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В январе 2019 года россиянин получил право постоянно находиться на территории иностранного государства. Вплоть до 2026 года он много раз приезжал в родную страну, но так и не подал обязательное по закону уведомление. Этот факт выяснили сотрудники ФСБ. На судебном заседании подсудимый лишь частично согласился с обвинениями.

«Соответствующее уведомление он подал лишь в июне 2026 года – спустя более семи лет после получения документа», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Провиденский районный суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Мужчине предстоит выплатить эти деньги в счет государства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.