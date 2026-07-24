Землетрясение магнитудой 5.8 произошло у берегов Камчатки Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН

Рано утром 25 июля на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5.8. Чуть позже проснулся вулкан Шивелуч, который выбросил огромный столб пепла. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подземные толчки произошли в 4:33 по местному времени на глубине 61 километра в 169 километрах от Петропавловска-Камчатского. В 7:50 утра специалисты зафиксировали эксплозивное извержение Шивелуча. Вулкан выбросил пепел на высоту восемь километров над уровнем моря. Облако растянулось на 43 километра, из-за чего исполину присвоили оранжевый цветовой код авиационной опасности.

«Взрывы подняли пепел до восьми километров над уровнем моря, а пепловое облако переместилось на 43 километра от вулкана», – рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В настоящее время специалисты продолжают непрерывный мониторинг ситуации. Возможные пепловые выбросы высотой до 12 километров способны повлиять на международные полеты авиации, однако информации об угрозе для местных жителей не поступало.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.