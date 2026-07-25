Четверых человек осудили за вырубку леса в Приморье Фото: Людмила КЛИМЕНКОВА..

В Дальнегорском городском округе осудили четырех местных жителей за незаконную рубку леса. В январе 2021 года организованная группа спилила более двух тысяч деревьев. Ущерб природе превысил 120 миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подсудимые уничтожали растения без получения обязательных разрешений. Суд назначил нарушителям наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет и шести месяцев до восьми лет. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии общего режима. Также у людей конфискуют личное имущество на общую сумму более двух миллионов рублей в счет дохода государства.

«В суде установлено, что в январе 2021 года подсудимые, действуя в составе организованной группы, без получения соответствующих разрешений вырубили более двух тысяч деревьев на территории Дальнегорского городского округа Приморского края», – рассказали в Генеральной прокуратуре РФ.

В настоящее время нарушителям предстоит полностью возместить причиненный лесному фонду ущерб на сумму свыше 120 миллионов рублей. Исковые требования прокурора о взыскании денег с виновных суд поддержал в полном объеме.

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