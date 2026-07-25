Сильные ливни и грозы ожидаются в Приморье 27-29 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 27 по 29 июля прогнозируются опасные погодные явления. Значительное ухудшение метеорологических условий ожидается во Владивостоке и по всей территории региона. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем 27 июля на юге края начнутся осадки. Вечером 28 июля, а также ночью и днем 29 июля на разные районы обрушатся мощные ливни с раскатами грома. Скорость шквального ветра на побережье может достигать 22 метров в секунду. Из-за разгула стихии на реках возможны подъемы уровня воды. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям временно отложить поездки на природу, не выходить в море и внимательно следить за детьми.

«В условиях сильных дождей на реках края возможны резкие локальные подъемы уровня воды, существует угроза затопления пониженных мест интенсивным ливневым, склоновым, речным стоком», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В случае любой непредвиденной ситуации необходимо звонить спасателям по единому номеру 112.

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