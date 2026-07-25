Филе пангасиуса с опасными бактериями нашли на складе в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке сотрудники Россельхознадзора проверили партию рыбы из Вьетнама. Во время ветеринарного контроля в пяти тоннах филе пангасиуса нашли серьезное нарушение. Некачественную продукцию не допустили к продаже. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Исследования показали, что уровень микроорганизмов превышает допустимые значения в 85 раз. Такие показатели говорят о нарушениях санитарных правил на производстве или о многократной разморозке во время транспортировки. Из-за активного размножения бактерий продукт портится, покрывается серым или желтым налетом, выделяет слизь и начинает неприятно пахнуть.

«В результате в партии установлено превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 85 раз выше нормативного значения», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Партия признана не соответствующей требованиям безопасности пищевой и рыбной продукции. Представители ведомства направят владельцу груза из Санкт-Петербурга официальное письмо для принятия решения об изъятии филе из оборота.

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