Вылеты в Хабаровск и Южно-Сахалинск перенесли из Владивостока 25 июля

Вылеты в Хабаровск и Южно-Сахалинск перенесли из Владивостока Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Владивостока задержали два рейса. Позже обычного вылетят самолеты в Хабаровск и Южно-Сахалинск. За соблюдением прав пассажиров следит Приморская транспортная прокуратура. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рейс в Хабаровск был запланирован на 8:00, но расчетное время вылета перенесли на 14:30. Самолет в Южно-Сахалинск должен был отправиться в 13:05, теперь вылет ожидается в 19:30. Причинами задержки стали технические обстоятельства и позднее прибытие воздушного судна. Пассажирам уже организовали обязательные услуги на время ожидания.

«Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в период ожидания. Жалоб в прокуратуру не поступало», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Ситуация остается на контроле надзорного ведомства вплоть до фактического отправления самолетов.

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