Тело пропавшего грибника нашли в Приморье Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Партизанском округе сотрудники МЧС России нашли тело пропавшего мужчины 1965 года рождения. Накануне местный житель ушел в лес за грибами и не вернулся домой к назначенному времени. Погибшего нашли недалеко от поселка Николаевка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация об исчезновении поступила в центр управления в кризисных ситуациях сегодня утром. Выяснилось, что 24 июля человек отправился на природу, однако обратно из леса так и не вышел. Для оказания помощи в зону поиска направили сотрудников МЧС.

«В ходе проведения поисковых мероприятий в двух километрах от поселка Николаевка спасателями было обнаружено тело мужчины и передано сотрудникам полиции», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Найденное тело передали сотрудникам полиции. Им предстоит провести проверку, выяснить все обстоятельства случившегося и установить точную причину гибели человека.

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