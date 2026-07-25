Полицейские составили 16 протоколов на водителей автобусов в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Госавтоинспекции проверили 86 автобусов во время профилактического рейда в Приморском крае. Полицейские строго оценивали работу транспорта на пассажирских маршрутах. Инспекторы выявили целый ряд грубых нарушений. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По итогам проверок специалисты составили 16 административных материалов на водителей. Также завели четыре дела на должностных лиц и семь – на представителей юридических компаний. В основном автомобилисты выходили на маршруты без пройденного техосмотра. Кроме того, транспорт выпускали на линию с серьезными неисправностями.

«В числе основных нарушений – управление транспортным средством без технического осмотра, выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего техосмотр, а также имеющего неисправности, с которыми эксплуатация запрещена», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Безопасность общественного транспорта находится на особом контроле региональной Госавтоинспекции. Информацию об угрозах на дорогах можно передавать в дежурные части круглосуточно по телефонам 02 или 102.

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