Превышение ртути в замороженной печени оленя нашли на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

17 июля специалисты лаборатории проверили мороженую печень северного оленя. Во время исследований они обнаружили в субпродуктах опасное превышение нормы ртути. Токсичную партию признали непригодной для пищи. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Оказалось, что в печени содержится 0,27 миллиграмма на килограмм ртути, хотя допустимая норма составляет не более 0,1 миллиграмма на килограмм. Такое накопление элемента в организме животных происходит естественным путем из-за поедания лишайников и особенностей экологии Крайнего Севера. Однако для человека употребление подобного мяса грозит серьезной токсической нагрузкой.

«Полученное значение превышает допустимый уровень и свидетельствует о несоответствии продукции гигиеническим требованиям безопасности. Партия субпродуктов с таким уровнем ртути признана опасной, она не подлежит реализации и не может быть использована в пищу», – рассказали в ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».

Зараженные субпродукты полностью запрещено пускать в продажу. Все результаты лабораторных испытаний внесены в единую информационную систему, а владельца опасного товара официально уведомили о проблеме.

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