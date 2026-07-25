Единый билет для автопутешественников предложили создать в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании профильной рабочей группы под руководством Олега Кожемяко обсудили развитие автомобильного туризма. Участники встречи предложили проработать удобный механизм единого билета для путешественников. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ежегодно на машинах по России ездят более 20 миллионов человек. Однако большинство из них не удаляется дальше 400 километров из-за слабой придорожной инфраструктуры. Для решения проблемы в регионе планируют привлекать субсидии и развивать цифровые сервисы. Кроме того, с мая по сентябрь в крае пройдет почти 40 международных автотуров для гостей из Китая.

«Конечно, мы полностью поддержим ваше предложения по единому билету, чтобы были бесшовные туры, а путешественнику было удобнее заказывать гостиницу, пользоваться объектами сервиса», – сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Власти поддерживают бизнесменов, которые благоустраивают объекты придорожного сервиса. На трассах появляются удобные парковки, санитарные зоны и тротуары. В будущем местные автомобильные маршруты планируют опубликовать на национальном портале.

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