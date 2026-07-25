Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Приморье 26 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, жителей Приморья ожидают кратковременные дожди и грозы. Небо затянет облаками, а местами поднимется сильный южный ветер. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью температура воздуха по краю составит от 13 до 18 градусов, а днем потеплеет до 24 градусов. При этом на северо-востоке будет жарко – до 30 градусов тепла. Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидается облачная погода с небольшими дождями. Днем в этих городах воздух прогреется от 22 до 24 градусов.

«Температура воды в Амурском заливе 23 градуса, в заливе Находка 19 градусов, в заливе Посьет 24 градуса», – рассказали синоптики.

В дневные часы во Владивостоке порывы южного и юго-восточного ветра будут временами достигать сильных значений. При этом в Уссурийске и Находке скорость ветра останется в умеренных пределах.

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