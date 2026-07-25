Тело пропавшего мужчины обнаружили в лесу в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском округе завершились поиски 74-летнего мужчины. Сотрудники МЧС России обнаружили в лесу тело пропавшего накануне местного жителя. Он ушел собирать грибы и не вернулся обратно. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

23 июля мужчина отправился в лес в районе поселка Горные Ключи. Сегодня для оказания помощи в поиске направили специальную группу. В операции задействовали трех спасателей и две единицы техники. Во время смотра лесного массива они наткнулись на погибшего.

«В ходе проведения поисковых мероприятий в лесном массиве спасателями МЧС России было обнаружено тело мужчины и передано сотрудникам полиции», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Тело передали сотрудникам полиции. Правоохранителям предстоит провести проверку по факту произошедшего.

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