Регата на кожаных байдарах «Берингия» стартовала в 32-й раз на Чукотке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке в 32-й раз проходит регата на кожаных байдарах «Берингия». Эти соревнования объединяют спорт и традиции морских охотников. На старт выйдут 24 команды из Чукотского района и Провиденского муниципального округа. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В гонках участвуют восемь женских экипажей из Лорино, Лаврентия, Уэлена и Янракыннота, а также семь мужских команд из Лорино, Уэлена и Нового Чаплина. Еще три команды выставят юноши и девушки из Уэлена, четыре – из Лорино. Отдельно пройдет семейный заплыв, где выступят четыре команды из Лорино. В каждой из них заявлены двое взрослых и пятеро детей.

«Регата помогает сохранить и передать молодежи опыт многих поколений, показать технологии постройки байдар», – рассказал губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Спортивные и культурные мероприятия «Берингии» пройдут 25 и 26 июля. В программу также вошли выступления фольклорных коллективов, ярмарки декоративно-прикладного искусства, выставки косторезного мастерства, конкурсы и соревнования по национальным видам спорта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.