Почетный гражданин и участник Парада Победы отмечает 95-летие во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока.

25 июля 95 лет исполнилось Почетному гражданину города Гарольду Кузнецову. Он участвовал в Параде Победы в Москве, служил в Вооруженных силах и много лет работает учителем во Владивостоке. Сейчас педагог преподает историю и начальную военную подготовку в школе № 60. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Гарольд Кузнецов родился в 1931 году в Николаеве Днепропетровской области. Его отец, командир полка, погиб при освобождении Прибалтики, мама умерла в фашистских застенках. После этого подростка приняли в Орловское суворовское училище. Летом 1945 года он в составе сводного полка суворовцев участвовал в Параде Победы. Гарольд Григорьевич 28 лет посвятил службе в Вооруженных силах, а в 1979 году пришел работать в школу № 60.

«С 1979 года по настоящее время Гарольд Кузнецов преподает начальную военную подготовку и историю в школе № 60, где в 2007 году организовал кадетские классы», – рассказали в администрации города.

За 45 лет работы учителем Гарольд Кузнецов воспитал более 200 будущих офицеров Советской и Российской армии. Он продолжает педагогическую деятельность и сегодня. Напомним, высокое звание Почетного гражданина было официально присвоено ему 24 апреля 2025 года.

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