Столб пепла от вулкана Шивелуч поднялся на восемь километров на Камчатке Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН

Рано утром 26 июля зафиксировали извержение вулкана Шивелуч. Исполин выбросил огромный столб пепла высоко в небо. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Извержение зафиксировали рано утром 26 июля Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН

Событие произошло в 4:21. По данным сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, высота выброса составила около восьми километров над уровнем моря. На опубликованных фотографиях зафиксировано темное облако пепла, которое стремительно поднимается над кратером.

Высота выброса составила около 8 километров Фото: KVERT ИВиС ДВО РАН

«На вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до восьми километров. Пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В настоящее время специалисты продолжают непрерывный мониторинг ситуации. Информации об опасности для местных жителей не поступало, вулканологи и спасатели следят за дальнейшим поведением исполина.

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