Рано утром 26 июля зафиксировали извержение вулкана Шивелуч. Исполин выбросил огромный столб пепла высоко в небо. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Событие произошло в 4:21. По данным сотрудников Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, высота выброса составила около восьми километров над уровнем моря. На опубликованных фотографиях зафиксировано темное облако пепла, которое стремительно поднимается над кратером.
«На вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до восьми километров. Пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
В настоящее время специалисты продолжают непрерывный мониторинг ситуации. Информации об опасности для местных жителей не поступало, вулканологи и спасатели следят за дальнейшим поведением исполина.
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